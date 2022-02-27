В Кировской области обновляется автопарк больниц

В Кировской области на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения будет направлено свыше 6 млрд рублей.

На эти средства до 2025 г. медицинские учреждения региона получат более 1 600 единиц оборудования, в районах построят 210 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и других объектов здравоохранения, а в 97 проведут капитальный ремонт.

«Речь идёт и об обновлении автомобильного парка поликлиник, больниц, ФАПов. Медучреждения получат свыше 380 единиц транспорта. Это расширит возможности оказания медицинской помощи и обеспечит для любого пациента, вне зависимости от того, где он живёт, качественное медицинское обслуживание на современном оборудовании»,- говорит губернатор Игорь Васильев.

На этой неделе новые автомобили УАЗ переданы в кировские больницы №№2 и 5, а также в клинико-диагностический центр. В их зону обслуживания входят сельские территории, входящие в состав города, и несколько населённых пунктов Слободского и Кирово-Чепецкого районов.

Машины предназначены для работы неотложной службы, транспортировки пациентов для проведения обследований или лечения. На каждой из них одновременно можно перевозить до шести человек с медицинским сопровождением. Автомобили оборудованы носилочным местом, что позволяет транспортировать маломобильных пациентов.

Водитель отделен герметичным стеклом, поэтому на машине можно перевозить и пациентов с коронавирусом.