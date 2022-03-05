В Кировской области органы власти присоединились к «акции Z»

В Кировской области органы власти поддержали спецоперацию на Украине. Сотрудники ведомств выкладывают в сеть фотопосты с хештэгом #мы_с_вами и другими лозунгами.

Так, 5 марта на официальной странице областного минЖКХ появилось фото «За Россию». К своеобразному флешмобу присоединились сотрудники УФССП. Они выложили фото с буквой Z, символизирующей, что наши – «За Победу» и «Задача будет выполнена».

Отметим, что буквой «Z» маркируется военная техника Вооруженных сил РФ, участвующая в спецоперации на Украине.

Фото: пресс-служба УФССП по Кировской области, vk.com/minenergozkh43