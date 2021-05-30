В Кировской области оштрафовали хозяйку собаки, покусавшей людей

О происшествии рассказали в Россельхознадзоре.

По информации ведомства, пес жительницы Кирово-Чепецкого района дважды напал на людей. 26 и 28 марта собака покусала несколько человек.

По закону в течение 12 часов после ЧП женщина должна была доставить собаку в ближайшую ветлечебницу. Медики осмотрели бы пса и поместили его на двухнедельный карантин, чтобы выявить возможное бешенство.

Однако владелица собаки проигнорировала закон. За нарушение женщину привлекли к административной ответственности. За нарушение ветеринарных правил чепчанке придется заплатить штраф в размере 500 рублей.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту нападения собаки на ребенка в Демьяново.