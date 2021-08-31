В Кировской области осудили бухгалтера, которая присвоила 7 миллионов рублей

В Кировской области вынесен приговор бухгалтеру, которая присвоила почти 7 миллионов рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

65-летняя жительница Зуевского района работала бухгалтером сразу в нескольких компаниях, занимающихся производством металлоконструкций. Как было установлено в ходе следствия, в 2016 – 2019 годах женщина присвоила почти 7 миллионов рублей из средств предприятий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил теперь уже бывшего бухгалтера к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Кирове менеджер коммерческой компании присвоил 7,5 миллиона рублей.