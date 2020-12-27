В Кировской области открыли необычную фотозону

Презентация арт-объекта состоялась накануне.

В Кирово-Чепецке появилась необычная инсталляция. Фото-зона «Сердце» находится на живописном берегу Вятской набережной. В месте, где сливаются две реки — Вятка и Чепца.

Объект выполнен в виде сердца. Оно разместилось в арке. В верхней части арки графические профили местных достопримечательностей. «Сердце» может вращаться для выбора наиболее удачного ракурса фотосъемки. Для создания комфорта в нём находится скамейка. Жители Кирово-Чепецка и гости уже оценили необычную конструкцию.

Рядом с аркой расположены бетонные буквы, составляющие название города Кирово-Чепецк.

Сама конструкции выполнена на 60% из нержавеющей стали. Может выдержать большие нагрузки, коррозия и погодные условия ей не страшны. Буквы сделаны из особо прочного бетона. В вечернее время арт-объект подсвечивается и выглядит атмосферно.

Как заметили в городской администрации, подобной фотозоны, которая посвящена слиянию двух рек, нет больше нигде в Кировской области. Однако, некоторые штрихи ещё придётся доделать. Весной планируется благоустройство территории, а также будет монтироваться подсветка букв. «Сердце» появилось в качестве подарка к 65-летнему юбилею города Кирово-Чепецка от местного завода.

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Фото: kirovpravda.ru