В Кировской области открылся новый кинотеатр

Его оборудовали в Центре культурного развития «Стрижи» Оричевского района. Накануне там состоялась торжественная церемония открытия.

В этом году Центр культурного развития в Стрижах участвовал в отборе по обустройству нового кинозала. И победил. В результате Фонд кино и министерство культуры РФ выделили учреждению грант.

5 миллионов рублей ушло на покупку нового современного кинооборудования. Теперь в кинотеатре в Стрижах можно смотреть самые разные фильмы, в том числе новики киноиндустрии. Также есть возможность просмотра мультфильмов и кинолент в 3D-формате.

На церемонии открытия присутствовала министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. Она уточнила, что новые кинозалы в регионе появляются благодаря национальному проекту «Культура». Эта программа позволяет решать серьёзные задачи инфраструктурного развития учреждений отрасли. В следующем году проект будут продолжен в нашем регионе. Уже выделены средства на оборудование сразу пяти модельных библиотек в Кировской области.

Фото: Александр Папырин