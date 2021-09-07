В Кировской области открыли первую аудиторию точного земледелия

Именно специалисты, которые овладеют данной технологией, смогут оптимизировать ресурсы и повысить продуктивность сельскохозяйственных земель.

7 сентября состоялось заседание учёного совета Вятского государственного агротехнологического университета. На нём присутствовал глава региона Игорь Васильев. Он является председателем попечительского совета университета.

По словам губернатора, за последние году Вятский ГАТУ преобразился и трансформировался в современный востребованный вуз. Выпускники являются высококвалифицированными специалистами. Также уделяется большое внимание развитию научного потенциала.

К примеру, в прошлом году в вузе открыли аудиторию с настоящей современной крупногабаритной техникой. С таким оборудованием легче готовить инженеров. А сегодня состоялась презентация новой аудитории точного земледелия.

В этом учебном пространстве смогут заниматься студенты, которые хотят овладеть всеми премудростями сельского хозяйства по части земледелия. Здесь они научатся повышать продуктивность земель, узнают факторы, которые на это влияют. Точное земледелие необходимо для понимания на каком участке поля и сколько необходимо вносить удобрений, как избежать перерасхода материалов и пр.

— Такая работа повлияет и на развитие сельскохозяйственной отрасли Кировской области. Вятский государственный агротехнологический университет сегодня является площадкой для объединения аграрной науки и производства, — подчеркнул Игорь Васильев.

Также на заседании обсудили планы и задачи вуза. Журналист и общественный деятель Мария Бутина подняла вопрос нехватки молодых кадров на производствах Кировской области, специализирующихся на сельском хозяйстве.

— В России есть опыт, когда для школьников создаются агрокванториумы. Мы можем распространить его и на Кировскую область. Вятский ГАТУ в этой цепочке выступит в роли ресурсного центра, — высказалась Мария Бутина.

Фото: Александр Папырин