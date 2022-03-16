В Кировской области открыто более 17 тысяч вакансий

Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев.

К началу 2022 года ситуация на рынке труда в Кировской области была стабилизирована до уровня допандемийных значений. В изменившихся условиях особую важность имеет сохранение занятости населения.

Как подчеркнул глава региона, это одна из главных задач правительства. В трудоустройстве жителям региона помогает региональная служба занятости. Ознакомиться с базой вакансий можно самостоятельно на ее сайте или на Единой цифровой платформе «Работа в России».

— На сегодня мы не фиксируем резкого роста безработицы. В органах службы занятости зарегистрировано порядка 6 тысяч безработных, что вдвое меньше, чем год назад. В базе данных областной службы занятости работодателями заявлено более 17 тысяч вакансий в разных сферах экономики. Большинство вакансий открыто в сферах обрабатывающего производства, государственного управления, оптовой и розничной торговли, здравоохранения, предоставления социальных услуг и в сфере сельского хозяйства. При этом в среднем на каждого ищущего работу жителя региона приходится две вакансии, — отметил глава региона.

Также, по мнению Игоря Васильева, в список мер по поддержке рынка труда должно войти создание условий для переобучения и повышения квалификации граждан.

Ранее мы писали, что с начала 2022 года в Кировской области были трудоустроены 2200 человек.