В Кировской области отпразднуют на лесной поляне

Провести субботний день на природе приглашает заповедник «Нургуш».

10 июля кировчане могут отдохнуть на лесной поляне и отметить праздник Ивана Травника. Организаторы приготовили разнообразную программу. Это и встреча с хранителем заповедного леса; интересный квест с творческими заданиями, играми и мастер-классами; плетение венков и многое другое.

Празднование состоится на берегу озера Старица (окрестности поселка Разлив). Сначала надо доехать до села Боровка, которое находится в Котельничском районе. Затем из Боровки ехать в сторону Разлива. См. схему.

В заповеднике учли эпидемиологическую обстановку и предлагают отметить праздник тремя группами, чтобы избежать скопления людей.

1 группа: с 10 часов до 13:30;

2 группа: с 11:30 до 15 часов;

3 группа: с 13 часов до 16:30.

Принять участие можно бесплатно. Предварительная запись не нужна.

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке проходит всероссийский фестиваль лозоплетения. Он продлится до 11 июля.