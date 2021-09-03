В Кировской области планируют досрочно расселить аварийные дома

Кировская область готова досрочно завершить программу расселения аварийного жилья. Об этом стало известно 3 сентября по итогам совещания с участием замглавы Минстроя РФ Максима Егорова.

Расселение ветхих домов стало одной из тем, которую обсудили участники совещания. В настоящее время в регионе реализуется программа переселения, рассчитанная до 2025 года. Переселение граждан ведется в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

По словам председателя правительства Александра Чурина, Кировская область готова завершить реализацию программы расселения на 2 года раньше срока. Сразу после этого регион готов включиться в новую программу.

— Мы взяли на себя обязательства досрочно завершить программу 2019-2025 годов и в 2023 году переселить людей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Сразу после этого мы готовы приступить к реализации новой программы, — сказал Александр Чурин.

Новую программу уже анонсировал Президент РФ Владимир Путин. В ее рамках планируется расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

На сегодня в список аварийных входят 339 домов в Кировской области. Они были признаны аварийными с 2017 по 2021 годы. В них проживают 6,4 тысячи человек.

В 2021 году в регионе идет строительство 7 домов для переселенцев. Они появятся в городе Кирове, а также в Зуевском, Опаринском и Слободском районах. Для переселения еще 100 человек жилье будет приобретено за государственный счет.

Ранее Минстрой одобрил инициативу кировского правительства по созданию Единой государственной службы по водообеспечению.