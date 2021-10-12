В Кировской области подешевели морковь, бензин и билеты на самолет

В Кировстате рассказали о том, как изменились цены в Кировской области в сентябре 2021 года. По данным ведомства, в регионе подорожали продукты, но подешевели билеты на поезда и самолеты.

В целом за месяц цены в Кировской области выросли на 0,7 процента. С начала года прибавка составила 6,1 процента. В группе продовольственных товаров сильнее всего подорожали помидоры (+26%) и огурцы (+22,4%).

Также неплохо прибавили в цене апельсины (+19,5%) и груши (+11,6%). Дешевле стали морковь (-16,2%) и виноград (-15,5%).

Из белковых продуктов подорожали говядина (+4,1%), куриное мясо (+3,9%) и мясной фарш (+3,1%). На 13,7% подскочили в цене яйца.

Из непродовольственных товаров традиционно выросла в цене сезонная обувь (от 5,5 до 11%). На 5,6% подорожали кухни и на 3,4 – кресла.

В сентябре в Кировской области на 0,3% выросли цены на дизельное топливо. Бензин АИ-92 и АИ-95 при этом подешевел на 0,4 и 0,1%.

Также снизились цены на билеты на поезда дальнего следования (11,1%) и авиаперелеты экономкласса (16,6%).

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