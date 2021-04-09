В Кировской области подорожают соус и майонез

Крупные производители соусов и майонеза заявили о грядущем росте цен. Он составит около 10 процентов, сообщает «Коммерсант».

Причиной ценового скачка предприниматели называют рост цен на масло, упаковку и топливо. С конца 2020 года подсолнечное масло выросло в цене на 59 процентов, а тропические масла – от 20 до 44.

После недавнего ограничении цен на масло убытки пытаются компенсировать за счет «популярного» майонеза.

Как говорит Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», чей бренд «Махеевъ» представлен в кировских магазинах, поставщики сырья пересматривают – повышают – цены ежемесячно. Это касается стоимости уксуса, сахара, масла, упаковки.

Его поддерживают и другие предприниматели. По их словам, даже 10-процентный рост цен позволит лишь компенсировать убытки, но не получить прибыль.

Источники на российском рынке сообщают, что подобная ситуация сложилась не только в масло-майонезной сфере. В середине года цены могут повысить поставщики всех продуктов, кроме, пожалуй, мяса, которое и так неплохо прибавило в цене.

Ранее о том, почему из кировских магазинов исчезло подсолнечное масло, рассказал гендиректор холдинга «Здрава» Василий Савиных.