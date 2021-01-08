В Кировской области появились необычные тренажёры

Их закупили в рамках модернизации крупных спортивных сооружений региона.

Спортивные школы Кировской области преображаются. Так, на днях министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова посетила спортивную школу «Дымка» в городе Кирове и её структурное подразделение «Олимп — Арена» в Кирово-Чепецке. Там была обновлена техническая база.

А именно на этих объектах появились современные необычные тренажёры. Они интерактивные и больше похожи на игровые устройства. Однако благодаря таким тренажёрам юные хоккеисты могут отрабатывать элементы владения клюшкой, броска и технику катания на коньках. Ещё один необычный элемент — хоккейная беговая дорожка. Также появились станки для заточки коньков.

В «Олимп — Арене» для спортсменов установили новые хоккейные ворота, светодиодное табло «Куб». Учреждению привезли машину для выравнивания льда.

Обновление оборудования проходило благодаря реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни», который, в том числе направлен на поддержку развития спортивных учреждений. На приобретение инвентаря по направлению «хоккей» затрачено более 25 миллионов рублей. Это средства федерального бюджета.

Ранее мы сообщали, что фигуристка из Кирова станцевала в Челябинске.

Фото: vk.com/youthsport43