В Кировской области прокуратура заставила пенсионерку развестись с китайцем

В Кировской области прокуратура заставила пенсионерку аннулировать фиктивный брак с гражданином Китая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фиктивный брак между 58-летней женщиной и 39-летним гостем из Китайской Народной Республики был зарегистрирован в Котельничском районе. Супруги не жили вместе и не обзаводились совместным хозяйством. Поэтому сотрудники ведомства усмотрели в союзе корыстную цель – получение китайцем российского гражданства.

Прокуратура направила в суд иск об аннулировании брака. Суд требование удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в первом полугодии 2021 года жители Кировской области заключили 27 браков с иностранцами. Большая часть союзов была зарегистрирована с гражданами Азербайджана.