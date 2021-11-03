В Кировской области с рельсов сошли 2 вагона с рыбой

В ночь на 3 ноября в Кировской области сошли с рельсов 2 грузовых вагона с рыбой. О происшествии сообщили в кировской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в 2.30 на путях необщего пользования, принадлежащих ОАО «КЧУС». По договору аренды этой веткой пользуется ООО «ЖБК-8». Путь примыкает к станции «Киров-Котласский» Горьковской железной дороги.

В результате происшествия никто не пострадал. Как говорится в сообщении ведомства, причиной ЧП стало неудовлетворительное состояние путей: расширение колеи и негодность бруса на стрелочном переводе.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кировской области сошел с рельсов поезд, груженый лесом.