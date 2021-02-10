В Кировской области школьник спас дом от пожара

История со счастливым концом произошла под Новый год в деревне Сырда Верхошижемского района.

Сергей Чучалин с мамой и шестерыми братьями и сестрами живут в деревянном доме на две квартиры: одна – Чучалиных, вторая – их соседки, которая работает допоздна. В ее отсутствие за жильем присматривает мама Сергея.

Вечером 31 декабря мальчик пошел за дровами и заметил, что из окна соседней квартиры идет дым. Это насторожило подростка. Сергей рассказал о случившемся своей маме, вызвал пожарных, а затем бросился тушить огонь. Как оказалось, горело кресло, стоявшее у печки. Сергей и его мама забросали пламя снегом.

Квартира была спасена. Подросток помог избежать пожара, который мог бы закончиться трагедией, если бы огонь перекинулся на квартиру Чучалиных или на соседние дома.

Сотрудники МЧС, местной администрации и местные жители благодарны школьнику за мужественный поступок.

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Фото: vk.com/moyvr