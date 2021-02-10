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В Кировской области школьник спас дом от пожара

Юлия Зорина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

История со счастливым концом произошла под Новый год в деревне Сырда Верхошижемского района.

Сергей Чучалин с мамой и шестерыми братьями и сестрами живут в деревянном доме на две квартиры: одна – Чучалиных, вторая – их соседки, которая работает допоздна. В ее отсутствие за жильем присматривает мама Сергея.

Вечером 31 декабря мальчик пошел за дровами и заметил, что из окна соседней квартиры идет дым. Это насторожило подростка. Сергей рассказал о случившемся своей маме, вызвал пожарных, а затем бросился тушить огонь. Как оказалось, горело кресло, стоявшее у печки. Сергей и его мама забросали пламя снегом.

Квартира была спасена. Подросток помог избежать пожара, который мог бы закончиться трагедией, если бы огонь перекинулся на квартиру Чучалиных или на соседние дома.

В Кировской области школьник спас дом от пожара

Сотрудники МЧС, местной администрации и местные жители благодарны школьнику за мужественный поступок.

Ранее мы писали, что в Кировской области пенсионерка спаслась от огня в подполе.

Фото: vk.com/moyvr

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Юлия Зорина