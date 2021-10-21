Главная > Новости > В Кировской области сняли на видео, как охотятся рысь с куницей

В Кировской области сняли на видео, как охотятся рысь с куницей

Юлия Зорина Новости, Лучшее, Общество

Двое лесных хищников попались в фотоловушку, установленную в Нургушском заповеднике.

Куница бегала по упавшим деревьям, обследуя свою территорию. Обычно этот зверек ведет ночной образ жизни. Но в этот раз куницу удалось заснять при дневном свете.

Рысь попалась в фотоловушку ночью в момент выслеживания потенциальной добычи. Хищница не смогла пройти мимо шуршащих листьев и обследовала место, где мог прятаться мелкий зверек – еда рыси.

Ранее в Кирове сняли на видео рысь, которая напала на кошку. 

Видео: nurgush.org

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина