В правительстве прокомментировали инцидент с рысью в Кирове

В областном правительстве прокомментировали случай с рысью, которая разгуливала по Кирову. Как отметили в управлении охраны животного мира, рысь видят в областном центре впервые.

В ведомстве подчеркнули, что дикие звери нередко заходят в города. Чаще всего в населенных пунктах встречают белок, лис, енотов. Иногда в города приходят лоси и волки. Однако заходы рысей в Кирове ранее не фиксировались.

— Рысь – осторожное животное, которое сторонится любого шума, старается держаться подальше от человека. Животное, попавшее на видео, могло жить с человеком, возможно, в неволе, — отметили специалисты управления.

Напомним, 26 сентября житель Кирова снял на видео рысь, которая несла в зубах кота. Животное было замечено в районе парка Победы.

В прошлом году рысей видели сразу в нескольких населенных пунктах Кировской области. В одном из них хищница охотилась на домашних кошек.