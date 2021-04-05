В Кировской области сняли на видео лису, которая пришла в деревню

Лесная хищница пришла в село Косино Верхошижемского района.

Лесную хищницу снял на видео местный житель. Ролик был опубликован в группе «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье».

В сильный снегопад лисица пришла к забору дома. Судя по всему, животное пыталось искать еду в сугробах, но глубокий снег мешал ей.

Ранее мы писали, что в Уржумском районе сфотографировали лису, которая не боится высоты. Животное забралось на крышу дома и разгуливало по ней, чем немало удивило местных жителей.

Фото, видео: vk.com/moyvr