В Кировской области состоится праздник «Сунский рыжик»

Этот деликатес уважают не только жители нашей страны, но и других государств.

12 сентября в Суне пройдёт праздник «Сунский рыжик». Посёлок широко известен грибами. Именно этот продукт стал символом района. При этом наши солёные рыжики пробовали ещё представители царских кровей.

— Продавались грибы и за границей. Например, в парижских магазинах бутылка с крошечными солёными молодыми рыжиками стоила на уровне хорошего шампанского, — рассказали в Центре развития туризма Кировской области.

Местным грибам даже посвятили праздник. В это воскресение в посёлок приглашаются все желающие отведать деликатесы. В числе которых не только солёные грибы, но и грибные салаты и рыжиковая икра.

В программе торжества ярмарка-продажа, выставки фотографий и изделий народных мастеров, концерт, спортивные состязания. Начало в 10 часов утра.

Фото: vk.com/public195107742