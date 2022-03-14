В Кировской области стартовал прием документов на праймериз в Гордуму

«Единая Россия» начала прием документов от участников предварительного голосования. По его итогам будут определены кандидаты, которые примут участие в выборах в Кировскую гордуму.

Праймериз пройдет в онлайн-формате. Проголосовать можно будет с 23 до 29 мая. Документы можно подать на сайте pg.er.ru и лично в оргкомитете.

В настоящее время идет регистрация кандидатов. Она завершится 28 апреля. Принять участие в предварительном голосовании могут граждане в возрасте от 21 года, несудимые и не имеющие активов за границей. Они могут быть как членами партии, так и беспартийными.

Помимо документов, подтверждающих личность, образование и место работы, общественники должны будут предоставить справку о своем статусе в общественном объединении. А действующие депутаты гордумы должны подтвердить свои полномочия. Волонтерам следует составить резюме с описанием своей добровольческой деятельности.