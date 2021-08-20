В Кировской области в лесу сутки искали пропавшего пенсионера

В Кировской области пенсионер ушел за грибами и сутки провел в лесу. Инцидент произошел в Котельничском районе.

19 августа 70-летний Владимир Д. из поселка Первомайский ушел в лес за грибами. Вечером мужчина не вернулся домой и не вышел на связь. Родственники сообщили о пропавшем поисковикам.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили об организации выезда. Около 6 часов утра 20 августа стало известно, что мужчина нашелся сам. О подробностях поиска сообщается в группе «Типичный Киров».

По информации паблика, пенсионер заблудился и отложил попытки выйти из леса до утра. Проснувшись утром, мужчина самостоятельно выбрался из леса.