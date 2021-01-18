В Кировской области водитель иномарки устроил ДТП и погиб

Авария со смертельным исходом произошло в Свечинском районе. Как рассказали в ГИБДД, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.

В результате грузовик также выехал на встречку и столкнулся с другим большегрузом. В аварии погиб водитель легковушки – 34-летний мужчина.

Еще одно ДТП с выездом на встречку произошло в эти выходные в Оричевском районе. На трассе Киров – Советска – Яранск водитель второй «Мазды» врезался в «Киа».

Водители обеих машин остались живы. Однако смертельные травмы получила пассажирка «Киа» — 30-летняя женщина. Именно на ее кресло пришелся удар.

Ранее мы писали, что в Кировской области в ДТП погибли 3 человека. Двое из них – полицейские.