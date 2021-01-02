В Кировской области водитель встретил первый день нового года в кювете

В первый день 2021 года в Мурашинском районе произошло ДТП. После полудня на трассе «Вятка» 25-летний водитель «Фольксвагена» столкнулся с попутным «Хафеем».

В результате столкновения первую иномарку выбросило с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу, а ее водитель получил травмы и попал в больницу.

Всего за два праздничных дня в регионе произошло 12 аварий, в которых пострадали 18 человек. В том числе – несовершеннолетний.

Одно из ДТП случилось в центре Кирова. На улице Преображенской черный внедорожник впечатался прямо в стену. Но, судя по всему, авария обошлась без пострадавших.