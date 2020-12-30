В Кировской области военнослужащий напал на офицера

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Инцидент случился в воинской части, которая находится в одном из посёлков Кировской области. Там военнослужащий, проходящий службу по контракту, выпил лишнего и полез в драку с офицером.

В части заметили, что один из солдат не заступил в наряд. Были объявлены поиски. Командир отправился в дом, где проживал военнослужащий. Молодой человек находился там. Было видно, что он употреблял алкоголь. Начальник сообщил, что солдату следует пройти в часть. Там его ждёт медицинское освидетельствование.

Однако молодой человек не согласился. Он напал на офицера, ударил его. Об этом сообщает newsler.ru со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Кировскому гарнизону.

В результате было возбуждено уголовное дело. Накануне все материалы переданы в гарнизонный военный суд, который находится в Перми. В ближайшее время состоится рассмотрение дела. Молодому человеку грозит наказание.

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