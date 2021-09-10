В Кировской области впервые ремонтируют школы искусств в рамках нацпроекта «Культура»

В 2021 году в Кировской области стартовал ремонт детских школ искусств в рамках нацпроекта «Культура». В настоящее время работы ведутся в 3 учреждениях: ДШИ в Яранске, Малмыже и Слободском. Также капитальный ремонт запланирован в школе искусств в Белой Холунице. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Васильева в Белохолуницкий район.

ДШИ в Белой Холунице 65 лет. Меньше года назад школа стала победителем отборочного тура нацпроекта «Культура». За это время в учреждении произошли большие изменения. К новому, 2020, году в ДШИ привезли 2 пианино. А в апреле здесь был открыт виртуальный концертный зал с профессиональной современной техникой. Новое оборудование создает эффект присутствия на концерте. Благодаря этому воспитанники школы, которых более 200, могут приобщиться к высоким образцам музыкальной классики.

Как рассказал губернатор Игорь Васильев, в будущем Белохолуницкую ДШИ ждет капитальный ремонт. По словам главы региона, всего в 2021 году на преображение сферы культуры Кировской области выделено более 83 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Белой Холунице был обновлен стадион.