В Кировской области выбрали лучшего таксиста

В Кировской области завершился региональный этап конкурса «Лучший водитель такси в России» 2021 года. Победителем стал 27-летний таксист Илья Скурихин. Конкурс прошел в Кирове впервые.

Илья работает в пассажирских перевозках 8 лет. По итогам конкурса он набрал наибольшее количество баллов, пройдя все испытания. Теперь кировчанин отправится на финальный этап «Лучшего таксиста», где будет бороться за звание самого лучшего водителя такси в стране.

Среди заданий, который выполняли Илья и другие водители, были тесты на знание правил дорожного движения, оказания первой помощи пострадавшему и истории родного края. На заключительном этапе жюри оценивало профессиональное мастерство таксистов: искусство маневрировать на скорости, показ дорожных фигур и даже правильность установки детского кресла. За 4 минуты каждый участник должен был продемонстрировать 8 упражнений.

Другие участники рассказали, что конкурс был очень важен для них, поскольку позволил не только показать, но и оценить свое мастерство. Станислав Хасанов пришел в такси из другой отрасли – говорит, что именно к вождению душа у него лежит больше всего. Он работает таксистом больше 10 лет, сменил уже третью машину и очень доволен своей работой. В конкурсе принял участие впервые.

— Подобные мероприятия повышают профессионализм, мы с коллегами обмениваемся опытом. Спасибо организаторам за такую возможность, — говорит Станислав.

Организаторами конкурса выступили Общественный совет по развитию такси, Минтранс РФ, а также Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и Комитета по транспорту и строительству Госдумы. Представители областного минтранса подчеркнули, что руководство региона поддерживает развитие таксомоторных перевозок в регионе.