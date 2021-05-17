В Кировской области вынесли приговор виновнику ДТП с «пьяным» мальчиком

Уржумский районный суд вынес приговор 47-летнему экс-майору полиции Сергею Меньшикову, который насмерть сбил 6-летнего велосипедиста. Об этом сообщает областная прокуратура.

ДТП произошло в селе Буйском Уржумского района 13 июля 2019 года. Оперативный дежурный Немского отдела полиции на автомобиле «Ниссан Кашкай» превысил скорость и сбил 6-летнего Ваню, ехавшего на велосипеде по сельской дороге.

После удара ребенок пролетел 17 метров, ударился о землю и погиб на месте от полученных травм. Проведенная с нарушением правил судмедэкспертиза выявила в крови погибшего мальчика алкоголь в количестве 0,51 промилле. Это вызвало бурные дискуссии в СМИ и социальных сетях. По делу началось следствие, по итогам которого эксперт Сергей Насонов был приговорен к исправработам за халатность.

По факту ДТП также было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. В ходе следствия полицейский свою вину в содеянном так и не признал. Тем не менее суд счел доказательства его вины достаточными. Сергей Меньшиков был приговорен к 2,5 годам колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года. Также ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей родителям погибшего Вани.

В законную силу приговор еще не вступил, и вполне вероятно, что сторона защиты обжалует наказание.