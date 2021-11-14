В Кировской области заключено более 7 тысяч договоров на заготовку древесины

Такие цифры назвали в министерстве лесного хозяйства региона.

За 10 месяцев 2021 года в ведомстве заключили с жителями Кировской области более 7 тысяч договоров на выделение древесины с общим объемом ее заготовки свыше 191 тысячи куб. метров. Причем, из них более 87 тысяч куб. метров древесины выделено для заготовки в целях отопления домов.

Многодетные семьи региона заключили 85 договоров купли-продажи лесных насаждений для улучшения жилищных условий. Они могут получить до 300 куб. метров древесины. Для других категорий граждан эта норма составляет 150 кубометров.

— Некоторые жители доверяют заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по нотариальной доверенности другим лицам. После этого часто они не видят ни договора, ни древесины. Ответственность за нецелевое использование древесины при этом остается на самих гражданах. В случае выявления факта отчуждения данной древесины, гражданам грозит неустойка в девятикратном размере от стоимости древесины, – рассказал и.о. министра лесного хозяйства Александр Ложкин.

Напомним, что для граждан, приобретающих древесину по договору купли-продажи для строительства индивидуального жилого дома, к ставкам платы, установленным статьей 2 Закона Кировской области от 27.03.2007 № 100-ЗО, применяются следующие понижающие коэффициенты:

коэффициент 0,1 для граждан, имеющих в собственности объект незавершенного строительства на земельном участке, предоставленном в соответствии с законодательством Кировской области в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома в границах населенного пункта;

коэффициент 0,3 для граждан, имеющих в собственности объект незавершенного строительства, при условии, что понижающий коэффициент ранее не применялся при выделении древесины на строительство дома на этом же земельном участке.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 30 лесного кодекса Российской Федерации древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Подробную информацию о порядке предоставления министерством лесного хозяйства Кировской области государственной услуги по заключению с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений без проведения аукциона можно получить на официальном сайте областного минлесхоза и Едином портале государственных и муниципальных услуг.