В Кировской области заметили редкую утку

Во время проведения ежегодной утиной переписи сотрудники Нургушского заповедника заметили редкую утку – лутка. Утка-самка и 2 птенца попали в объектив фотокамеры на одном из озер в охранной зоне Нургуша.

Луток, или малый крохаль в Кировской области считается редким гнездящимся видом. Эта таежная птица селится в дуплах деревьев у пресных водоемов. Едва вылупившись, птенцы лутка вылезают из дупла и следуют за матерью к воде.

Самыми частыми гостями заповедника по итогам переписи оказались кряква, гоголь и свиязь. Число птенцов в их выводках составляло от 2 до 10.

Ранее мы писали, что в Кировской области хищная птица устроила ДТП.