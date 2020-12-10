В кировской оранжерее распустились цветы, которые никогда не цвели

Сотрудники рассказали о редком случае.

Кировский ботанический сад сейчас закрыт для посещений, однако работа там кипит круглый год. Сотрудники ухаживают за саженцами самых разных растений, выращивают коллекционные цветы. О своей работе они рассказывают в интернете. Любители красоты постоянно читают новости, которые публикуют специалисты сада.

Так, сотрудников порадовали растения — драцены и кордилины. Впервые в оранжерее зацвели сорта, которые ранее никогда не цвели в ботаническом саду.

— Неожиданные предновогодние подарки нам дарят наши любимые растения, — отметили цветоводы.

Драцена — это многолетнее растение с различной высотой, которая зависит от вида и сорта. В дикой природе эти кустарники и деревья могут достигать высоты до 20 м. В природе драцена начинает цвести в молодом возрасте. Однако, сорта, которые растут в закрытых пространствах почти не дают цветов. А если такое случается, то явление считается почти невероятным. Цветёт драцена только при очень комфортных условиях и только один раз в 7-10 лет.

Кордилина — ложная пальма. Её часто можно встретить в домах и офисах. Но она практически никогда не цветёт. Сотрудники ботанического сада смогли создать такие условия, что вечнозелёное растение распустилось необычными цветами. При этом зацвести смогли сразу несколько разных сортов — кордилина Румба, кордилина Танго, кордилина Киви.

Фото: vk.com/club51549379