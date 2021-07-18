В Кировскую область импортируют шишки, рапс и жмых

За I полугодие Россельхознадзор осуществил карантинный фитосанитарный контроль 107,65 т продукции, поступившей на территорию Кировской области из стран ЕАЭС.
В регион поступили свыше 27 тонн хвойных шишек и 500 кг семян рапса из Белоруссии, а также 80 тонн рапсового, льняного и подсолнечного жмыха из Казахстана.
Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в странах-экспортёрах, и товарно-сопроводительными документами.
При их проверке нарушений международных и российских карантинных фитосанитарных требований не выявлено.