В Кировскую область импортируют шишки, рапс и жмых

За I полугодие Россельхознадзор осуществил карантинный фитосанитарный контроль 107,65 т продукции, поступившей на территорию Кировской области из стран ЕАЭС.

В регион поступили свыше 27 тонн хвойных шишек и 500 кг семян рапса из Белоруссии, а также 80 тонн рапсового, льняного и подсолнечного жмыха из Казахстана.

Продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в странах-экспортёрах, и товарно-сопроводительными документами.

При их проверке нарушений международных и российских карантинных фитосанитарных требований не выявлено.