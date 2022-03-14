В Кировскую область приехал Виктор Чуркин, который готовил к старту лыжников-олимпийцев

В Кировскую область приехал сервисмен Виктор Чуркин. Он родился в Кирово-Чепецке и работает в сервисной службе сборной России по лыжным гонкам.

Через 2 дня Кировская область примет «золотых» олимпийских лыжников. Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов и наш земляк Алексей Червоткин примут участие во всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Гонки пройдут с 16 по 21 марта на базе лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп».

Вместе с командой в соревнованиях будет участвовать и Виктор Чуркин. Он уже приехал в Кирово-Чепецк. В выходные 12-13 марта Виктор Чуркин принял участие в открытом городском марафоне.

Виктор Аркадьевич работает в сборной с нулевых годов и славится своим умением готовить лыжи к старту. Эксперты говорят, что правильно смазанные лыжи – во многом залог победы.

Фото: vk.com/karpatichepeck