В Кировскую область привезли 4 тысячи тонн солода

В 2021 году в Кировскую область было ввезено 4004 тонны пивоваренного солода. Четверть этого количества поступила из Финляндии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Только в октябре в регион завезли 260,5 тонны солода из Курской и Московской областей. Эта партия и поступившие ранее прошли лабораторную экспертизу в Кировском филиале ФГБУ ВНИИКР.

Пробы показали полное соответствие нормам. По результатам проверки на продукцию был выдан «карантинный акт», дающий право использовать солод на производстве напитков.

Ранее мы писали, что в Кировскую область ввезли 750 тонн небезопасного зерна.