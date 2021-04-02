В космоцентре покажут первый в городе аудиовизуальный спектакль «Маленький принц»

В рамках фестиваля «Первый» его представят актеры драмтеатра.

В планетарии Детского космического центра 10 апреля актеры драматического театра дадут два спектакля. В течение часа гостей познакомят с героями сказки-повести Антуана де Сент-Экзюпери, которые учат верности, ответственности и любви. Кроме того, сказка, придуманная французским писателем, учит распорядку дня и правилам поведения.

Аудиовизуальный спектакль — это новое для нашего города исполнение произведения. К тому же это история о мальчике с другой планеты как нельзя лучше будет воспринята в пространстве планетария. Гости смогут полностью погрузиться в повесть, увидев не только любимых героев, но и тысячи пролетающих на небосводе звезд. Гармоничное сочетание классического театрального искусства с использованием современных цифровых технологий в планетарии создадут динамичную картину происходящего.

Режиссёром этой премьеры стала Татьяна Котвицкая. Рекомендуется к просмотру детям старше 6 лет. Билеты стоит приобрести заранее в кассе центра или на сайте учреждения.

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Фото: dkc43.ru