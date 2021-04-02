В Котельниче начали делать рикотту

Сырный завод «Янтарь» в Котельничском районе модернизирует производство. В прошлом году здесь начали производить сыр рикотта, который используют для десертов. Обновленный цех завода в селе Макарье посетил министр сельского хозяйства Алексей Котлячков.

На «Янтаре» производят традиционный колбасный сыр, плавленые, а также полутвердые сыры. В последние 4 года здесь появилось новое оборудование: сыроизготовители, пастеризаторы молока и сливок, а также был запущен цех по производству закваски для сыров.

— В 2020 году мы переработали свыше 21 тысячи тонн молока от хозяйств Кировской области. Здесь, в макарьевском цехе, мы производим мягкий сыр «Легенда Алтая», который поступает в магазины, — говорит директор предприятия Алексей Злобин.

Также здесь, в Макарье, начали выпускать сыр рикотта, который закупают представители бизнеса – пиццерии и кондитерские производства. Котельничская рикотта изготавливается из сыворотки и чедеризированного сыра сорта «Кальята» и идет нарасхват в сегменте B2B от Москвы до Калининграда.

Еще один повод для гордости – внедрение технологий бережливого производства. Так, раньше молоко для сыров принимали прямо на улице, а сейчас для этого есть теплое помещение. Также появилась автоматическая мойка для молоковозов, которая позволяет свести к минимуму попадание нежелательных веществ в сырье.

Также, в соответствии с последними экозащитными тенденциями, в Макарье были с нуля построены локальные очистные сооружения, которые берегут не только ресурсы завода, но и окружающую природу.

Сейчас в планах предприятия — строительство отдельного цеха по производству рикотты и линии по очистке подсырной сыворотки. А также внедрение обязательной для молочной продукции системы маркировки «Честный знак».

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