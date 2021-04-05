В Котельничском районе «Газель» бортанула германскую фуру

В итоге водитель и пассажир, сидевшие в машине горьковского автозавода, отправились в больницу.

ДТП произошло пятницу, 2 апреля, в 9 часов на 311-м километре трассы «Вятка». Этот отрезок проходит в Котельничском районе. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 64-летний водитель «Газели» выезжая с второстепенной дороги, столкнулся с германским грузовиком MAN, следующим по главной дороге.

В результате этой аварии все, кто находился в салоне российского грузовичка: водитель и его 66-летняя пассажир получили травмы и им потребовалась помощь врачей. Машины тоже получили серьезные повреждения. Если хозяину фуры можно будет только заменить бампер, фонари и фары, то владельцу «Газели» придется вложиться в капитальный ремонт авто.

Из-за чего водитель бросился под превышающий его по размеру грузовик, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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Фото:vk.com/gibdd43