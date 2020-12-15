В Котельничском районе птицы занялись рыбалкой

В заповеднике «Нургуш» сняли удивительное видео. В объектив фото ловушки попали сойки и сороки, которые вылавливали из озерного протока мелкую блестящую рыбку.

Несмотря на морозные дни, ручьи между озерами не застыли и на мелководье плещется рыба, которая привлекла внимание птиц. Что удивительно: в рацион ни соек, ни сорок эти водные жители не входят. Сойки питаются растительной пищей, любят желуди, а также воруют яйца из гнезд. Сороки тоже травоядные, но порой не брезгуют ящерицами.

Возможно, птиц привлек блеск чешуи, ведь в народе говорят, что: «сорока все блестящее в гнездо тащит».

Кстати, на территории заповедника более 80 водоемов и 5 водотоков. Все они связаны протоками в общую систему пойменных водоемов.

Фото: и видео nurgush.org

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