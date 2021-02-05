В Лянгасово закроют ковидарий

О закрытии еще одного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом сообщили в областном минздраве. С 5 февраля прием больных ковидом прекращает стационар больницы №7 в микрорайоне Лянгасово. Инфекционный госпиталь здесь был открыт в октябре 2020 года в связи с резким ростом заболеваемости.

По словам главы минздрава Андрея Черняева, к работе в штатном режиме вернутся и другие медицинские учреждения. В частности, уже завершил работу ковидный госпиталь в Нижнеивкино, отделения Юрьянской ЦРБ в Мурыгино и в Быстрицком санатории для больных туберкулезом.

Как сказал главный врач больницы №7 Александра Соболева, за период работы госпиталя в Лянгасово было вылечено более 1000 пациентов с COVID-19. А коллектив клиники получил бесценный опыт работы в условиях пандемии.

Как рассказал первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, госпитали завершают работу не одновременно, а поочередно и только после выписки пациентов. На случай возможного ухудшения резерв койкомест сохраняется.

Ранее был закрыт ковидный госпиталь в Нижнеивкино.