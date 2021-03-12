В «Макси» открылся первый в Кирове дисконт-центр известного спортивного бренда

В «Макси» на Луганской появились 2 новых магазина. Об открытии торговой точки сети «Читай-Город» и первого в Кирове дисконт-центра Adidas&Reebok сообщается в группе торгового центра. В настоящее время в обоих магазинах действуют акции и скидки для покупателей.

В скором времени в «Макси» также ожидается открытие магазина бренда New Yorker. Точная дата начала его работы пока неизвестна.

Ранее мы писали, что федеральные СМИ назвали открытие «Макси» в Кирове лучшей инвестиционной новостью от регионов. Вложения в строительство составили 2,6 миллиарда рублей.