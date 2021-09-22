В Малой Субботихе сбрасывали навозную жижу на земельный участок

В Россельхознадзор поступили обращения от собственников садовых участков, расположенных в Кирове около д. Малая Субботиха.

Они жаловались на сброс ЗАО «Заречье» фекальных масс.

В ходе осмотра на одном из земельных участков обнаружены навозные массы, зарастающие сорной растительностью, следы слива навозной жижи, канавы и лагуна с жидкой фракцией навоза. Кроме того, зафиксировано снятие верхнего слоя почвы.

Участок имеет категорию «земли населенных пунктов» для сельскохозяйственного использования. Правообладателем является ЗАО «Заречье». Управлением ветеринарии подтверждено эпизоотическое благополучие предприятия по заразным болезням животных, по которым может устанавливаться карантин.

Поскольку ведомство не наделено полномочиями по осуществлению надзора за этой категорией земель, обращения перенаправлены в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия решения в рамках имеющихся полномочий.