В массовом ДТП под Кирово-Чепецком пострадали двое водителей

В ГИБДД рассказали о последствиях ДТП с участием 6 машин в Кирово-Чепецком районе.

Авария произошла днем 7 октября. На трассе Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки столкнулись 6 автомобилей: «Вольво» с прицепом, «Мерседес», «Хендэ», «Лада Калина» и 2 «Газели».

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка, в которой встали более 200 машин.

В результате происшествия пострадали 2 человека: водитель одной из «Газелей» и мужчина, управлявший «Ладой Калиной». «Калина» пострадала сильнее прочих машин: у нее разбита вся передняя часть.