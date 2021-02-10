В МЧС опровергли информацию о 12 сгоревших кошках в Кирово-Чепецке

Пожар, о котором идет речь, произошел утром 9 февраля в доме на улице Пушкина. Из-за короткого замыкания в телевизоре загорелась квартира на 9-м этаже.

По информации местных СМИ, в квартире жила женщина и 12 кошек. Хозяйка квартиры успела покинуть жилье, а животные якобы погибли.

Однако официальные ведомства опровергли эту информацию, сообщает портал Newsler.ru. Как сообщили в ГУ МЧС, огонь сильно повредил кухню и бытовую технику на ней. Данных о погибших животных у спасателей не было. В горадминистрации уточнили, что хозяйка и 3 (а не 12) животных благополучно покинули квартиру и не пострадали.