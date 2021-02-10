В Кировской области произошёл пожар в мини-питомнике: погибли 12 животных

Хозяйка кошек успела покинуть квартиру.
Сотрудники отдела надзорной деятельности Кирово-Чепецка выясняют подробности пожара, случившегося в доме на улице Пушкина. Возгорание произошло в одной из квартир. По сути квартира оказалась мини-питомником. В ней жили 12 кошек.
Известно, что хозяйка животных вовремя заметила возгорание и сразу же вызвала пожарных. Как пишет «Чепецк.РУ» она покинула жильё и спаслась.
В результате огонь потушили пожарные. Пострадала кухня. Стены закоптились, имущество сгорело. Всё 12 кошек погибли. Они задохнулись угарным газом.
Предположительно, возгорание началось из-за короткого замыкания. Подробности случившегося выясняются.
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