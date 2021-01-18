В МЧС рассказали о подробностях взрыва в Гнусино

Взрыв в частном доме на улице Трактовой произошел днем 16 января. После этого в доме начался пожар.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, ЧП случилось из-за утечки газовоздушной смеси. В результате взрыва пострадали 3 человека. Все они попали в больницу с сильными ожогами.

Взрывной волной в доме выбило 3 стекла, а при пожаре обгорели стены и потолок.

Как уточняется в группе «ТОС Гнусино» «ВКонтакте», дом находился в стадии отделки и не был подключен к центральному газопроводу. Одна из комнат в нем отапливалась тепловой пушкой, которая работала от газового баллона. Вероятно, он и стал причиной взрыва.

— Жители, будьте осторожны в работе с электроинструментами и оборудованием! – говорится в паблике.

Видео происшествия можно посмотреть здесь.