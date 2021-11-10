В Мурашах неизвестные расстреливают кошек из пневматики

Жители Мурашей жалуются, что неизвестные люди стреляют из пневматики по домашним животным. Информация об этом появилась в сообществе «Мураши LIVE».

8 ноября кот одного из местных жителей вернулся домой с раной от пули из пневматической винтовки. Хозяин пострадавшего животного опубликовал фото в соцсетях.

— С такой ранкой вернулся мой котик с прогулки. Мне бы очень хотелось найти этого …, который позволил себе такое… — написал владелец кота.

В комментариях под постом подписчики сообщества предложили обратиться в полицию, а также поделились историями о своих животных. Выяснилось, что пострадавший кот – не единственный.

— У нас такой же постоянно приходил, не успевала вылечить одну рану, появлялись другие. Один раз даже прямо в углу глаза со стороны носа пулька торчала, чуть глаз не вывалился, — написала участница паблика. — У меня так же кот погиб в п. Безбожник лет 5 назад…. Были как видимо раны на лапах и на теле от травмата, – написала еще одна местная жительница.

Жители Мурашей предполагают, что стрельбой по кошкам занимается один из местных пенсионеров. В ожидании реакции полиции хозяевам животных предложили лучше следить за своими питомцами и по возможности не выпускать их на улицу.

Ранее мы писали, что в Куменском районе застрелили 4 собак.

Фото: vk.com/gorod_murashi