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В небе над Кировом пролетела «медуза»

Юлия Зорина Новости, Общество

9 сентября жители Кирова наблюдали в небе «медузу» — след от ракеты. Снимки эффектного явления сделал фотограф Иван Григорьев.

В небе над Кировом пролетела «медуза»

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником «Разбег №1» на борту стартовала с космодрома Плесецк. Через некоторое время в небе появилась «медуза» — след от работы второй ступени ракеты.

В небе над Кировом пролетела «медуза»

Первая ступень отсоединилась раньше и упала в Баренцево море. След от нее заметен на снимке в виде белой линии.

В небе над Кировом пролетела «медуза»

Ранее ракета с «медузой» пролетала над Кировом 25 июня

Фото: vk.com/meteokirov, Иван Григорьев

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Юлия Зорина