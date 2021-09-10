В небе над Кировом пролетела «медуза»

9 сентября жители Кирова наблюдали в небе «медузу» — след от ракеты. Снимки эффектного явления сделал фотограф Иван Григорьев.

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником «Разбег №1» на борту стартовала с космодрома Плесецк. Через некоторое время в небе появилась «медуза» — след от работы второй ступени ракеты.

Первая ступень отсоединилась раньше и упала в Баренцево море. След от нее заметен на снимке в виде белой линии.

Ранее ракета с «медузой» пролетала над Кировом 25 июня.

Фото: vk.com/meteokirov, Иван Григорьев