В небе над Кировом встретятся Марс и Уран

20 января жители Кировской области смогут наблюдать соединение двух планет – Марса и Урана. Они подойдут друг к другу на расстояние трех дисков Луны.

Наблюдать «встречу» светил можно будет с 17.30 в южной части небосклона, левее и выше Луны. Максимально планеты сблизятся в 21.56.

Марс – красную звезду – достаточно легко найти на небе и неопытному наблюдателю. Уран же не виден с Земли из-за небольшой яркости. Поэтому смотреть в ночное небо придется в бинокль.

Ранее мы писали, что жители Кирова наблюдали опасный астероид. А некоторым посчастливилось увидеть последнее в году солнечное затмение.