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Жители Кирова увидят опасный астероид

Наталья Дмитриева Выбор редакции, Новости, Общество

13 января на «опасном» расстоянии от Земли пролетит астероид 2020 WU5. Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

Расстояние от летящего объекта до нашей планеты составит около 8 миллионов километров. Однако, как пояснили астрономы-любители, это не опасно. Ведь эта цифра — в 20 раз больше, чем расстояние до Луны.

С территории нашей области астероид должен быть хорошо виден. Этому способствует ясная и морозная погода. Небесное тело можно будет наблюдать в районе созвездия Близнецов.

Правда, невооруженным глазом посмотреть на полет астероида не получится. Для наблюдений понадобится мощный телескоп. Движение небесного тела будет быстрым, и наблюдатели смогут рассмотреть, как он перемещается относительно далеких звезд.

Как гласят справочники, астероид 2020 WU5 астрономы открыли лишь в конце прошлого года. Его размеры по приблизительным оценкам составляют от полукилометра до километра.

Он вошел в группу околоземных небесных тел, чьи орбиты пересекаются с земной с внешней стороны. В следующий раз наблюдать его можно будет только через 37 лет, когда он немного приблизится к Земле.

Ранее мы писали, что кировчане видели сполохи в небе.

Фото: vk.com/astro_kirov

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Наталья Дмитриева