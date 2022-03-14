В Немском районе кошка Лапушка спасла пенсионеров от гибели в огне

В Немском районе кошка по имени Лапушка спасла супругов-пенсионеров от гибели при пожаре. Историю с хорошим концом рассказали в МЧС.

Инцидент произошел в деревне Слудка. Ночью произошло возгорание в частном деревянном доме, где жили двое пенсионеров – муж с женой.

Пожилая женщина проснулась от шума. Ее кошка бегала по комнате и громко мяукала. Хозяйка пошла проверить, что случилось, и увидела, что на кухне начался пожар.

Загорелся подоконник пластикового стеклопакета. Огонь уже перешел на обои. Пенсионерка разбудила мужа, и супруги вместе потушили огонь. Помогла кастрюля с супом.

Справиться с огнем удалось до прибытия пожарных. Позже выяснилось, что причиной ЧП стало короткое замыкание в удлинителе.

Супруги благодарны Лапушке, которая спасла их от гибели.

Ранее мы писали, что в Порошино кошки спасли мужчину от гибели под рухнувшим потолком. Они разбудили хозяина за несколько секунд до того, как в его комнате провалились перекрытия.